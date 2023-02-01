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Trabzonspor iç saha serisini 36 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen bordo-mavililer, sahasındaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

Trabzonspor iç saha serisini 36 maça çıkardı

Spor Toto 'in 22. haftasında , Fraport TAV 'u 2-0 yendi.

Trabzonspor iç saha serisini 36 maça çıkardı - 1

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Trezeguet ve 90+4'te Naci Ünüvar kaydetti.

Trabzonspor puanını 38'e yükseltti, Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Trabzonspor iç saha serisini 36 maça çıkardı - 2

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Ligde 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra iç sahada mağlup olmayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

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