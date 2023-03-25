Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu başladı: Borç 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olarak açıklandı

Trabzonspor’un 18’inci başkanının seçileceği olağanüstü genel kurulu Hayri Gür Spor Salonu’nda başladı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olarak katıldığı kongrenin ilk gününde, idari ve mali raporlar ile denetim kurulu raporları okunacak.



Başkanlık görevinden istifa ederek ayrılan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, kongrenin ilk gününde genel kurul üyelerinin ibrasına sunulacak.



DOĞAN İLE AĞAOĞLU ARASINDA SOĞUK RÜZGAR



Trabzonspor’da başkanlık görevinden ayrılan ve yeniden aday olmayan Ahmet Ağaoğlu, kongrenin ilk gününe katıldı. Kongrede; Trabzonspor eski başkanları Nizamettin Algan ve Ahmet Celal Ataman, önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Şemsettin Hancı, İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna ve Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile görüştü.



Ağaoğlu’ndan sonra salona gelen asbaşkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, tribünlere çıkarken Ağaoğlu ile selamlaşmadı. Ağaoğlu ile Doğan'ın salonda birbilerinden uzak durmaları da dikkatleri çekti.



Doğan’ın tek aday olarak katıldığı olağanüstü kongrede oylama yarın gerçekleşecek.



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