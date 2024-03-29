Trabzonspor, Süper Lig'in en centilmen takımı oldu

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30. haftada en centilmen takım Trabzonspor oldu.

Bugünlerde saha olaylarıyla anılan bordo-mavililer fair-play sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor, geride kalan 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu.

Bordo-mavililer şu ana kadar 1 kırmızı kart görürken, 45 de sarı kart gördü. Ligde 7 kırmızı kartla en çok Adana Demirspor gördü.

Ligin en az sarı kart gören takımları 45 kart ile Trabzonspor ve MKE Ankaragücü oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 55 sarı kart ve 1 kırmızı kart, Fenerbahçe 69 sarı kart ve 4 kırmızı kart ve Beşiktaş ise 68 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü.

En çok sarı kartla cezalandırılan Hatayspor 80 kart görürken, Alanyaspor ise 75 sarı kart aldı. Fatih Karagümrük de 73 sarı kart ile en çok sarı kart gören takımlar arasında bulunuyor.



EN AZ KART GÖREN KALECİLER OLDU



Süper Lig'de en az kart görenler ise kaleciler oldu. Ligde kaleciler toplam 61 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü.

En çok kart gören bölge ise savunma hattı oldu. Stoper oyuncuları 456 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 10 kez de direkt kırmızı kart gördü.

Orta saha oyuncuları 384 sarı kart, 13 çift sarı karttan kırmızı kart ve 6 kez de direkt kırmızı kart gördü.

Forvet oyuncuları ise 322 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 6 kez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

BİR SEZONDA İKİ KIRMIZI KART GÖRENLER



Süper Lig'de bu sezon 4 futbolcu iki kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim, Başakşehir'den João Figueiredo ve Pendikspor'dan da Welinton 2023-2024 sezonunda iki kez kırmızı kart alan futbolcular oldu.



AVCI DA EN CENTİLMEN TEKNİK DİREKTÖR OLMUŞTU



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz ay en centilmen teknik direktör olarak seçilmişti.

Şubat ayında Türkiye Futbol Federasyonu Fair-Play ödüllerinde Avcı, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı maç sonu açıklamasında sarı kart görmesine sebep olan davranışından dolayı özür dilediğini söylemişti.

Abdullah Avcı yaptığı olumsuz hareketin farkına vardığını ifade etmesi ve özür dilemesi üzerine Fair-Play değerlerini öne çıkaran bu davranışından dolayı şubat ayında en centilmen teknik direktör ödülüne layık görülmüştü.