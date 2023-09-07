Trabzonspor’da Djaniny’in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor’un şampiyon kadrosunda yer alan ve takımdan ayrılmak istediği için kadro dışı bırakılan Djaniny Semedo, kulüp arayışlarını sonuçlandıramadığı için geçtiğimiz günlerde kente geri dönmüştü.



Yapılan görüşmelerde, ayrılma isteğini yineleyen oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilerek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN’A GİTTİ



TFF’de yer alan bilgilere göre; Yeşil Burun Adalı oyuncunun sözleşmesi dün feshedilirken futbolcu bugün Suudi Arabistan’a gitti.



Trabzonspor’a 2020 yılında katılan ve 3 yıllık anlaşma imzalayan santrforun sözleşmesi 16 Eylül 2022’de 2 yıl daha uzatılarak maaşı 1 milyon 600 bin Euro’ya çıkarılmıştı. Sonraki süreçte kadro dışı kalan Djaniny’nin ayrılığının detayları kamuoyuyla paylaşılacak.