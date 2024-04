Trabzonspor'da Doğan ve Avcı gelecek sezon şampiyonluğa inanıyor

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı gelecek sezon şampiyonluğa inanıyor.

Başkan Doğan ve teknik direktör Avcı, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.



Ertuğrul Doğan, Trabzonspor camiasına mesaj vermek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek, "Trabzon camiası bir arada olduğu sürece aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor camiası şampiyonluğu bir gelenek haline getirmek istiyorsa ki şampiyonluktan başka bir sonuç başarı kabul edilmiyor, hocamızla olan birliktelik gibi camiamız da bir olmak zorunda. Uzun süre beklemeden şampiyonluk sevinçlerini doya doya yaşarız. Trabzon camiasının boğazda asılan bayrak konusunu sürekli yaşaması, şampiyonlukları sürekli görmesi gerek. Bunun için de birlikte olmamız gerek. Hocamızla 3,5 yıllık süre içerisinde çok özel başarılar yaşadık, özel günler gördük. Çok ciddi emek verdik. Her zaman bir bütün halinde hareket ettik. Trabzonspor'un vizyonunun bu olması gerek, kendi içimizde çok güçlü olmamız gerek. Trabzonspor bu kadar güçlü rakipler arasında sürekli başarıyı hedefliyorsa birlikte olmak zorundayız. Görüntü anlamında değil, gönülden birlikteyiz. Aynı birlikteliği camia içinde yaşamamız gerek." ifadelerini kullandı.



Gelecek sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen başkan Doğan, şöyle konuştu:



"Şampiyonluğa giden yol belli. En önemli konu ekonomik anlamda hazır olmanız gerek. İçinde bulunduğum yönetim, şampiyonluk sezonundan önceki sezon kimleri alacağımızı hocamızla belirlemiş ve görüşmelere başlamıştık. Sezon bitimiyle beraber daha önce anlaşılan oyuncuları açıklayarak yolumuza devam ettik. Aldığınız oyuncunun parasını ödeyebilmek önemli. Tüm dünyaya örnek olacak bir şampiyonluk yaşadık. Aynı şeyleri yeniden yapmak için yola çıktık. Hocamızla 4 aydır transfer görüşmelerini sürdürüyoruz. İki izleme ekibi ayrı ayrı değerlendiriyor, biz de ekonomik durumu değerlendiriyoruz. Anlaştığımız oyuncular var. Yeni sezonda taraftarımıza şampiyonluk sevincini yeniden yaşatmak için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Tek bir amacımız var, taraftarımıza şampiyonluk sevincini yeniden yaşatıp boğazda o bayrağı yeniden dalgalandırmak. Transferle alakalı isim söylemem doğru olmaz ama hızlı hareket ettiğimizi ve sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Gelecek gidecek oyuncular üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz." ​​



"BEN BU BORCU KAPATMAYA TALİBİM"



Trabzon sokaklarında büyüyen bir çocuk olarak taraftarın ne istediğini bildiğini dile getiren Doğan, "Şampiyonluktan başka bir şeyin mutlu edemeyeceği bir yerdeyiz. Yıllar boyu gönüllerin şampiyonu denildi, bundan çıkmak gerek. Şampiyonluğun tekrar şehre gelmesi gerek. Bunun için de yapılanma gerek. Her 2-3 yılda bir battık mı çıktık mı konuşulmamalı. Bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Bir yılda 140 milyon avroyu bulan bir ödeme yapılmış, buna rağmen borcumuz 4 milyar seviyesinde. Ya bunlar ödenmeseydi ne olacaktı? Ekonomik sorunlardan Trabzonspor'u çıkarmak gerekiyor. Altyapıda çok ciddi çalışmalar yapılıyor, benim de en çok değer verdiğim şey ekonomi ve altyapı. Ben bu borcu kapatmaya talibim. Bu borcu kapatabilirsem çocuklarıma bambaşka bir şeyi başardık diyebilirim. Kaostan çıkmak için ekonomik değişimi sağlamak zorundayız. Hocamızla, yeni yapacağımız transferlerle, oyuncularımızla ve camiamızın desteğiyle önümüzdeki yıl yeniden zirveye oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Trabzonspor'u ekonomik yönden rahatlatmak için çok önemli 3 projeleri olduğunu açıklayan Doğan, "140 milyon avronun 120 milyon avroluk kısmı karşılıksız. Çok ciddi 3 proje üzerinde çalışıyoruz. İkisi sona gelmiş durumda, Kartal projesinde sona gelmiş durumdayız. Bir aksilik olmadığı müddetçe Trabzonspor'un ileriki yıllarda ekonomik sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çok farklı bir mücadele, bunu taraftarımızın iyi anlaması gerek. 35-40 milyon avroluk bir kadro kurmak zorundayız, 55-60 milyon avroyu bulan bir maliyetten söz ediyoruz. Gelirleri topladığınızda 15 milyon avroyu bulmuyor, her yıl bulunması gereken 35-40 milyon avro para var. Hedefimiz şampiyonluk, bunun için de gelire ihtiyaç var. Biz de bunu planlıyoruz. 140 milyon avroyu kasaya soktum, yüzde 10'uyla transfer yapmadım. Bulduğumu harcadım derdim ama yapmadım. Bu yüzden çok dayak yedik, dostumuzu düşmanımızı tanıdık. Borcu kapatmaya inancım var mı, sonuna kadar var. Yoksa burada durmam. Bu borcu kapatmaya talibim. Kapatırken de yarışın içinde olmak zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kartal projesinin satın alımıyla ilgili son imzadayız." diyen Doğan, "Trabzonspor bu mülkü Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde 29 yıl önce almış. Siyaset Trabzonspor'a çok destek veriyor deniliyor, Trabzonspor'un 29 yıldır aldığı mülk yoktur. Hiç destek almadığını söyleyen İstanbul kulüplerimizin aldığı yerler sayı olarak çok ciddi miktarda, bunu yadırgamıyorum. Kime destek veriliyor anlamında bunu söylemek zorundayım. Trabzonspor'un bu anlamda aldığı destek yoktur. İnşallah bugünden sonra devletimizden özellikle İstanbul'da Trabzonspor'a çok ciddi bir tesis kazandırma yönünde bir yer talebimiz söz konusu. Trabzon'da da böyle bir talebimiz var. Düşmanımın bile yaşamasını istemeyeceğim bir süreçten geçtik. Artık hedefimiz blok paraları kulübe katarak bu borcu sıfırlamak." şeklinde konuştu.



Trabzonspor Kulübü Başkanı, "Türkiye Futbol Federasyonu kongre kararı aldı. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Geçtiğimiz yıl aralık ayından itibaren hiçbir kulüp konuşmazken federasyonu o dönemde 5 defa ayrı ayrı resmi siteden yaptığımız açıklamalarla istifaya davet etmiştik. Bu işi yapabildiklerini düşünmüyorum, hala da aynı yerdeyiz. Trabzonspor'un talebi kongreye gidilmesi ya da bırakılmasıydı. Federasyon kongre kararı aldı, şu an 18 Temmuz'u bekliyoruz. Adayların kim oldukları, düşüncelerini dinlemediğimiz için yorum yapmayacağım ama Trabzonspor'un konuyla alakalı beklentisi yerine gelmiştir onu söyleyebilirim. Türk futbolunda adaletin olmadığını üstüne basa basa her zaman söylüyoruz. İstanbul kulüplerinin üzerine kurgulanmış sistemle mücadele ettiğimiz açık ve net.



Trabzonspor olarak hem kendimiz hem de Anadolu kulüpleri adına sesimizin daha gür çıkacağı bir dönem yaşayacağız. Federasyon seçimleriyle alakalı duruşumuzun ana sebeplerinden bir tanesi bu. Hiçbir kulübün kavgasıyla işimiz yok. Kafamızdaki tek gerçek, kendi kulübümüzün çıkarlarını korumak ve Anadolu küplerine çıkabildiğimiz kadar sahip çıkmak. Trabzonspor'un bu yıl akla hayale gelmeyecek şeyler başına geldi. VAR sistemi niye geldi diye soruyoruz. VAR'ın başındaki kişinin defalarca izleyip yanlış karar vermesi mantıklı gelmiyor. Yabancı VAR hakemi de yabancı orta hakem de benim açımdan mantıklı."



Ertuğrul Doğan, "Hakkında transfer haberleri çıkan Mendy'ye gelen resmi bir teklif var mı?" sorusunu, "Mendy ile alakalı gelen resmi teklif yok. Şu anda Trabzonspor'un da Mendy'yi satmak gibi bir düşüncesi yok. Önümüzdeki sene yarışan bir Trabzonspor oluşturmak istiyoruz. Çok farklı bir teklif gelmediği müddetçe düşüncemiz net. Başka oyunculara teklifler var ama bunlar yılın sonunda hocamızla değerlendireceğimiz konular." şeklinde yanıtladı.



Doğan, "Onuachu gelecek sezon takımda kalacak mı?" sorusu üzerine ise "Görüşmelerimiz devam ediyor, kulübüyle görüşüyoruz. Onlar bonservisle satmak istiyor, çok ciddi maliyetleri olan bir oyuncu. Trabzonspor'un şu an böyle bir maliyetin altına girmesi söz konusu değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.



AVCI: YOĞUN BİR ŞEKİLDE TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Başkan Ertuğrul Doğan ile çok uyumlu çalıştıklarını aktararak sözlerine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, "Trabzonspor, bir dünya markası olabilecek nitelikte olup bu coğrafyanın doğru yatırımlar yapması gerekiyor. Biz de akademi ve üstyapıda çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak zorundadır, sürdürülebilir durumu oluşturmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Sayın Başkan'ın 3,5 yıldır bana verdiği koşulsuz destek bizim Trabzonspor için daha fazla üretmemizi sağlıyor. 10 Kasım 2020, Trabzonspor'a ayak bastığım gün. Arada sadece 7 aylık bir boşluk var. Buraya gelirken koşulsuz verdiği destek, oluşturduğu ortam, bir şirket yönetimi gibi ama duygusunun içinde olduğu ortamı bize oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Buraya gelirken Trabzonspor büyük marka ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman koşulsuz ve daha önce yaptıklarımızın hayalini kurarak buradayız." ifadelerini kullandı.



Transfer için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Avcı, "Başkan transfer konusunda benden daha hızlı. 6 ay önce geldiğimde organizasyonu yeniden oturtmak ve geldiğimizde ulaşılabilir koyduğumuz hedefler, lig 3'üncülüğü ve Türkiye Kupası'nı müzeye götürmekti. Bunları başarmak istiyoruz. Avrupa kupalarında sahne almanın ekonomik olarak katkı sağlamak gibi bir farkı var. Yoğun bir şekilde transfer için çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor. Buradaki amacımız, Trabzonspor'u anlatmak ki herkes Avrupa'da da Trabzonspor'un ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok net geri bildirimler alıyoruz. Tecrübeli ve genç oyuncu olacak ama şunu söyleyebilirim, oyun felsefesi oturuyor, bunu daha hızlı ve daha agresif hale getirecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.