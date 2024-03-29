Trabzonspor'da Mislav Orsic gelişmesi

Trabzonspor'da sezon başında sakatlanan ve henüz forma giyemeyen Mislav Orsic sahalara dönmeye hazırlanıyor.
31 yaşındaki futbolcunun yoğun tedavi ve çalışma programı sonunda tamamen sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
Milliyet'in haberine göre, bordo-mavililere Southampton'dan katılan Orsic'in teknik direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor karşısında forma şansı vermeyi planladığı aktarıldı.
Avcı'nın Konyaspor karşısında Orsic'e görev vermesi durumunda Hırvat futbolcu yaklaşık 1 yıl sonra forma şansı bulacak.
Bir süredir takımla birlikte antrenmanlara katılan Orsic, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almış ancak sahada süre alamamıştı.
Ayrıca Orsic son olarak 1 Mart 2023'te Southampton'ın FA Cup'Ta Grimsby Town ile oynadığı maçta süre almıştı.
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