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Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu.
Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Buna göre; yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıklandı.
Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2023
İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.