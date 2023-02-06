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Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu
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Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu. 

Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Buna göre; yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıklandı. 

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