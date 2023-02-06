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Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu.

Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Buna göre; yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıklandı.