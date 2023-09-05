Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. D Grubunda 9 puan lider durumda olan Milli Takım, Ermenistan'ı da yenerek büyük bir avantaj sağlamak istiyor. Peki, Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye-Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.



MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU



Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım, ilk kez milli takımın aday kadrosuna davet edildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ve 12 Eylül'de Belçika'nın Genk kentinde Cegeka Arena'da Japonya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosu şu şekilde:



Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)



Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)