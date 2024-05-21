Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi sona erdi

Chelsea Kulübü, 52 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain'de görev yapan Pochettino, bu sezon başında Chelsea'nin başına geçti.



Pochettino yönetimindeki Chelsea, bu sezon yüksek bonservis bedelleriyle yapılan transferlere rağmen inişli çıkışlı performans sergiledi.



Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda final, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı final oynayan Chelsea, son 5 maçını kazandığı Premier Lig'i ise 63 puanla 6. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.