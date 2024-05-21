Ziraat Türkiye Kupası final tarihi: Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası final maçına geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. İşte, Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?



Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak final mücadelesi, 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak.



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ ZOR SEZONU KUPA İLE KAPATMAK İSTİYOR



Beşiktaş, zor geçen sezonu kupayla kapatmayı hedefliyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda etti.



Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise finale yükselerek 2023-2024 sezonunu kupayla kapatma umudunu sürdürdü.



Siyah-beyazlı ekip, 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu organizasyonda 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Beşiktaş, kupayı müzesine götürerek sıkıntılı geçen sezonda taraftarına kupa sevinci yaşatmayı amaçlayacak.



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.



Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



"Kara Kartal" 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu.



ABDULLAH AVCI'NIN HEDEFİ KUPA



Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 kupa getirirken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.



Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti.



Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçlarda 27 Ocak 2021'de şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazandı.



Bordo-mavili ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bu kulvarda şampiyonluk yaşayacak ve müzesine 4. kez kupa getirecek.



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez kupada final oynayacak.



Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.



Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.



Karadeniz ekibi, bu sezon yarı final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2, deplasmanda 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.