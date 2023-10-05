Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri zafer peşinde

HEDEF GRUPLARDA İLK 2 SIRA



"Filenin Efeleri", elemelerde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Finlandiya ise grupta yaptığı 4 karşılaşmayı da kaybetti.



Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.