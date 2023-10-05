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Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri zafer peşinde

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Finlandiye ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alan Filenin Efeleri, Finlandiya'yı yenerek yeniden çıkış yakalamaya çalışacak. Peki, Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri zafer peşinde

A Milli Erkek Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri zafer peşinde - 1

HEDEF GRUPLARDA İLK 2 SIRA

"Filenin Efeleri", elemelerde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Finlandiya ise grupta yaptığı 4 karşılaşmayı da kaybetti.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

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