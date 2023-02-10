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Türkiye Voleybol Federasyonu duyurdu: Enkaz altındaki 16 sporcudan acı haber

Türkiye Voleybol Federasyonu enkaz altındaki Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu duyurdu: Enkaz altındaki 16 sporcudan acı haber

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Türkiye Voleybol Federasyonu yaptığı açıklamada enkaz altındaki 16 sporcunun vefat ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

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