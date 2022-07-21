UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir turu rövanşa bıraktı (Medipol Başakşehir- Maccabi Netanya maç sonucu)

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.



Mücadelenin ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 2. dakikada Itzhak ile bulduğu golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir 83. dakikada Patryk Szysz ile beraberlik golünü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



SZYSZ İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI



Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Patryk Szysz turuncu-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta golünü attı.



Mücadelenin 76. dakikasında Serdar Gürler'in yerine oyuna dahil olan Szysz, 83. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.



MACCABİ NETANYA 10 KİŞİ KALDI



İsrail ekibi, 90+2 dakikada Galabov'un gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören Galabov, 90+2 dakikada Crivelli'ye yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartını, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı



CHOUIAR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI



Medipol Başakşehir'in yeni transferlernden Münir Chouiar de İstanbul ekibindeki ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı.



Chouiar, mücadelenin 57. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.



İSRAİLLİ TARAFTARLAR SAHAYA MEŞALE ATTI



Maccabi Netanyalı taraftarlar maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya meşaleler attı.



Saha içine düşen meşaleler yoğun dumana sebep oldu.