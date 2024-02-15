UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray, Sparta Prag karşısında uzatmalarda kazandı

5. KEZ KARŞI KARŞIYALAR



İki takım tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. Daha önce 1995 ve 1997 yıllarında oynanan mücadelelerin 2'sini Prag, 1'ini Galatasaray kazanırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İÇ SAHADA 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan sarı-kırmızılılar grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.

C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.



İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak.