UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (Şampiyonlar Ligi 5. hafta)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. hafta heyecanı, yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.



Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)



20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)



23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)



23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)



23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)



23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)



23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)



29 Kasım Çarşamba:



20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)



20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)



23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)



23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)



23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)



23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)



23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)



23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)