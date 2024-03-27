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Ukrayna ve Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini kaptı

Polonya ve Ukrayna, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmaya hak kazandı.

Ukrayna ve Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini kaptı

Tek maç üzerinden oynanan play-off turu finallerinin ardından ve , 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

A Yolu finalinde Polonya, deplasmanda Galler'i normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi ve 2024 'nda Hollanda, Avusturya ve Fransa'nın bulunduğu D Grubu'nda yer aldı.

B Yolu finalinde Ukrayna, konuk ettiği İzlanda'yı 2-1 mağlup etti ve E Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Romanya ile mücadele etme hakkı kazandı.

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