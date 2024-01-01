Manchester United futbolcusu Van de Beek, Eintracht Frankfurt'a kiralandı



Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı.



İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Donny van de Beek, Manchester United'dan kiralık olarak Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 26 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, 2023/24 sezonunun geri kalanında Bundesliga ekibinde yer alacak." bilgisi verildi.



Van de Beek, bu sezon Manchester United formasını 2 kez giydi.



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