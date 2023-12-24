TFF 2. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Vanspor-Bursaspor maçı ertelendi. Yeşil-beyazlı kafilenin önce İstanbul'dan sonra da Ankara'dan kalkması gereken uçaklarının hava muhalefeti sebebiyle kalkmaması sebebiyle kara yoluyla Van'a gitmeye çalışan Bursaspor Kulübü, TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu. Konuyu değerlendiren TFF de mücadeleyi 25 Aralık Pazartesi saat 14.00'e erteledi. Bursaspor ise Ankara’da kalmaya karar verdi ve özel uçakla Van’a gitmemi planladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama da şu şekilde: “Saat 14.00’te deplasmanda oynayacağımız Van Spor FK karşılaşması, elverişsiz hava koşulları ve yaşadığımız ulaşım sorunları nedeniyle 25.12.2023 pazartesi günü saat 14.00’te başlayacaktır.”

