Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Vincenzo Montella'nın kariyeri ve çalıştırdığı takımlar

Kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da teknik direktör olarak görev yapan Montella, ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak. İşte, Vincenzo Montella'nın kariyeri ve çalıştırdığı takımlar...



VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?



Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 yılında İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı.



1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.



Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.



Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.



Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.



Kariyerinin büyük bölümünü İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geçiren Montella; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.



Montella, İtalya dışında ilk teknik adamlık deneyimini ise 2017-2018 sezonun ikinci yarısında görev aldığı İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Sevilla'da yaşadı.



ADANA DEMİRSPOR KARİYERİ



İtalyan çalıştırıcı, son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da görev yaptı.



Vincenzo Montella, geçen iki sezonda görev aldığı Adana Demirspor'da toplam 76 resmi maça çıktı.



Montella yönetimindeki Adana Demirspor; Süper Lig'de 69 maçta 33, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 5 galibiyet elde etti.



İtalyan teknik adam yönetimindeki mavi-lacivertliler, geçen sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkını elde etti.



TENİK ADAMLIĞI ROMA'DA BAŞLADI



Montella teknik direktörlük kariyerine, profesyonel futbol kariyerini noktaladığı Roma'da başladı.



İtalyan teknik adam, 2010-2011 sezonunda Roma'da yalnızca 16 resmi maçta görev aldı. Roma 13'ü lig, 2'si İtalya Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olan bu 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



Vincenzo Montella 2011-2012 sezonunu Catania'nın başında geçirdi. Montella yönetimindeki Catania, lig ve kupada 40 resmi maçta 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.



FİORENTİNA'DA İKİ FARKLI DÖNEM



Montella'nın en uzun süre teknik direktörlük yaptığı takım ise Fiorentina oldu. İtalyan teknik adam iki farklı dönemde Floransa ekibini çalıştırdı.



İtalyan çalıştırıcı, Fiorentina'da 3'ü tam olmak üzere 5 farklı sezonda görev aldı. İlk döneminde 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında takımın başında bulunan Montella, ikinci döneminde ise 2018-2019 sezonunun sonu ve 2019-2020 sezonunun ilk yarısında görev yaptı.



Montella, Floransa ekibi ile toplam 180 resmi maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, 138'i Serie A, 16'sı İtalya Kupası ve 26'sı UEFA Avrupa Ligi'nde olan bu maçlarda 87 galibiyet, 39 beraberlik ve 54 yenilgi yaşadı.



Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Fiorentina, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi ancak İspanyol temsilcisi Sevilla'ya elendi.



Montella'nın, 2015-2016'daki Sampdoria dönemi ise parlak geçmedi. Sampdoria 27 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi tattı.



TEK KUPASINI MİLAN'DA KAZANDI



İtalyan teknik adam, 2016-2017 sezonunu ve 2017-2018 sezonunun ilk yarısını Milan'da geçirdi. Montella Milan'da Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası olmak üzere toplam 64 resmi maçta 32 galibiyet, 14 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.



Milan 2016-2017 sezonunda, İtalya Süper Kupası finalinde penaltılar sonucunda Juventus'u mağlup ederek kupayı kazandı. Bu kupa, Montella'nın kariyerindeki ilk ve tek kupa oldu.



İSPANYA KARİYERİ



Milan'ın ardından Sevilla'nın başına geçen Montella, İspanya'da beklediği başarıyı yakalayamadı. İtalyan çalıştırıcı Sevilla'nın başında toplam 28 maç çıktı, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.



Sevilla'nın ardından, Fiorentina'da ikinci dönemini geçiren Montella, 2020-2021 sezonunda ise takım çalıştırmadı ve ardından iki sezon geçireceği Adana Demirspor'un başına geçti.