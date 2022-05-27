Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevinde bulunan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı. Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'teki görevinde ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.Demirel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma’nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."