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Zehra Güneş'e Fenerbahçe sorusu: Olayın kahramanına sordu

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Zehra Güneş'e Fenerbahçe'nin 2008 yılında Sevilla ile karşılaştığı mücadelenin penaltı sonuçları soruldu. Milli voleybolcu telefon jokerini kullanarak olayın başrolü Volkan Demirel aradı ve doğru cevabı aldı. Öte yandan Güneş, yarışmadan kazanacağı para ödülünü Hatayspor'a bağışlayacağını açıkladı.

Zehra Güneş'e Fenerbahçe sorusu: Olayın kahramanına sordu

ve A Milli Kadın Takımının oyuncusu , Kim Milyoner Olmak İster programına konuk oldu.

Milli voleybolcuya gelen 200 bin lira değerindeki soruda 'nin UEFA Şampiyonlar Liginde Sevilla ile oynadığı çeyrek finale çıkma mücadelesinde penaltı atışlarının sonucu soruldu.

TELEFON JOKERİNİ KULLANDI

Güneş, telefon joker hakkını kullanarak olayın başrolü 'i aradı.

Sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak başlayan Demirel, soruya "Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 penaltı atışı kurtarmıştım" cevabını verdi.

ÖDÜLÜ BAĞIŞLAYACAK

Milli voleybolcu, 6 Şubat depreminde vefat eden, hayali Zehra Güneş olmak olan Ceren Topal'ın takımı Hatayspor'a 300 bin liralık ödülü bağışlayacağını dile getirdi.

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