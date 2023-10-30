Zehra Güneş'e Fenerbahçe sorusu: Olayın kahramanına sordu

Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımının oyuncusu Zehra Güneş, Kim Milyoner Olmak İster programına konuk oldu.

Milli voleybolcuya gelen 200 bin lira değerindeki soruda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Liginde Sevilla ile oynadığı çeyrek finale çıkma mücadelesinde penaltı atışlarının sonucu soruldu.

TELEFON JOKERİNİ KULLANDI

Güneş, telefon joker hakkını kullanarak olayın başrolü Volkan Demirel'i aradı.

Sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak başlayan Demirel, soruya "Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 penaltı atışı kurtarmıştım" cevabını verdi.

ÖDÜLÜ BAĞIŞLAYACAK

Milli voleybolcu, 6 Şubat depreminde vefat eden, hayali Zehra Güneş olmak olan Ceren Topal'ın takımı Hatayspor'a 300 bin liralık ödülü bağışlayacağını dile getirdi.