Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? (Fenerbahçe'nin ilk 11'i)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Zimbru-Fenerbahçe maçı da ülkemizdeki sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi detaylar netlik kazandı. İlk maçtan 5-0 galip ayrılarak 2'nci maç öncesi avantajı elde eden Sarı-lacivertliler, deplasmandan alınacak iyi bir skorla adını bir üst tura yazdırmak istiyor. İşte, Zimbru-Fenerbahçe maçına dair detaylar...



FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda bu akşam TSİ 20.30'da karşılaşacak.



Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.



Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ



Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;



Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi



ZİMBRU'NUN İLK 11'İ



Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu