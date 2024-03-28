Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri açıklandı. Kupada yarı finalde Trabzonspor, Karagümrük ile kozlarını paylaşırken Beşiktaş ise Ankaragücü’yle oynayacak.



Müsabakaların oynanacağı tarihler şöyle:



MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı 23 Nisan 2024'da oynanacak.



Trabzonspor-Karagümrük maçı ise 24 Nisan'da yapılacak.



Yarı Final 2. maçları da 8-9 Mayıs 2024 tarihlerinde oynanacak.



ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin ardından finale kalan takımlar, 23 Mayıs 2024 tarihinde kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.