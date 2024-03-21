Altında dolandırıcılık tehlikesi: Talep artışı ve sahte altın uyarısı
Son dönemde fiziki altına yönelik yoğun taleple birlikte piyasada sahte ve düşük ayarlı altınla dolandırıcılık olaylarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar özellikle de internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekti. Kuyumcular kota nedeniyle üreticinin zarar gördüğünü de söyledi.
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