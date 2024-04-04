Maddi durum geleceği nasıl etkiler?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kişinin ailesinin maddi durumunun geleceğini nasıl etkilediğini araştırdı. "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" araştırmasının sonuçları yayımlandı. Buna göre "14 yaş civarındayken maddi durumu "çok kötü" olan çocukların yüzde 16,5'i şu an en yüksek gelir grubunda yer alıyor. Geçmişte tatil masraflarını karşılayamayanların yüzde 69,1'i ise; hala bu sebeple tatile gidemiyor.
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