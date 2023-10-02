Arabulucuların kiracı-ev sahibi mesaisi: Uyuşmazlıklar ne kadar sürede çözülüyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1 Eylül'den itibaren kiracı-ev sahibi arabuluculuğu için 24 bin başvuru oldu. Başvurulan dosyaların yarısından fazlası olumlu sonuçlandı. Arabuluculuk konusunda anlaşanların sayısı anlaşmayanlardan fazla" açıklamasında bulundu. Peki, arabulucu uygulaması başarılı oldu mu? Gayrimenkul davalarının sayısı azalır mı? Arabuluculuk süreci nasıl işliyor? Avukat-Arabulucu Dr. Umut Metin, NTV yayınında Benel Yalçın'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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