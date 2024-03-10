Baklavacıların Ramazan yoğunluğu başladı
Avrupa Birliği'nce tescillenen ilk Türk ürünü "Antep baklavası" iftarlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Ustaların binbir emekle hazırladığı baklava, Ramazan'da yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor. İşletmeler, her yıl Ramazan'da oluşan yoğunluk nedeniyle mesai saatini ve personel sayısını iki katına çıkardı. Fıstıklı baklavanın kilosu 800 liradan başlıyor.
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