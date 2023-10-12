BES'ten para çekme imkanı: Kısmen ödemeyi kimler, nasıl alacak?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme hakkı getirildi. Bazı durumlarda paranın yarısı, devlet katkısı ile beraber çekilebilecek. Yeni düzenlemeler 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Peki düzenleme neler getiriyor? Kısmen ödemeyi kimler, nasıl alacak? Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, NTV'de Noyan Doğan ile Bakış Programı'nda merak edilen soruları yanıtladı.
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