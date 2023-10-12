ntv.com.tr

BES'ten para çekme imkanı: Kısmen ödemeyi kimler, nasıl alacak?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme hakkı getirildi. Bazı durumlarda paranın yarısı, devlet katkısı ile beraber çekilebilecek. Yeni düzenlemeler 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Peki düzenleme neler getiriyor? Kısmen ödemeyi kimler, nasıl alacak? Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, NTV'de Noyan Doğan ile Bakış Programı'nda merak edilen soruları yanıtladı.

NTVPARA HABERLERİ