Ek MTV iptal olursa para iadesi mümkün mü? (Uzman yorumu)
Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini perşembe günü esastan görüşecek. Yapılan son açıklama göre ise, ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti. AYM ek MTV düzenlemesini iptal eder mi? Ek MTV iptal olursa para iadesi mümkün mü? Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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