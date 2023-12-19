Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu: Esnaf ve müşteriler kararı nasıl karşıladı?
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. 1 Ocak 2024'ten itibaren, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmeler fiyat listelerini giriş kapısına ve masa üstlerine koymak zorunda. Peki bu esnaf ve müşteriler açısından ne anlama geliyor? NTV ekibinden Sinan Kunter yeni düzenlemenin ayrıntılarını aktardı.
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