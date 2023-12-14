Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat: Kimlerin emekliliği iptal edilebilir?
Son açıklanan verilere göre, EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusunda bulunanlardan 1 milyon 632 bin kişinin aylık bağlama işlemi tamamlandı. Ancak bu süreçte yaklaşık 200 bin kişinin de başvurusu reddedildi. Peki, kimlerin başvurusu reddediliyor ya da sonradan iptal olabiliyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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