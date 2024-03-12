Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü?
Parasal sıkılaşmaya rağmen kredi kartı harcamaları artmaya devam ediyor. Seçim sonrasında kredi kartı harcamalarına sınır getirilmesi beklenirken bankalardan dikkat çeken bir adım geldiği iddia edildi. Nakit avansta taksit sayısı limitinin 3'e düşürüldüğü öne sürüldü. Peki, nakit avansta taksit sayısı neden azaltılıyor? Finansal Danışman Egemen Kaya, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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