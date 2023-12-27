Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Fahiş fiyata yönelik işletmeleri uyaran Bolat, "Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir." dedi. Bakan Bolat, yeni etiket yönetmeliği sonrasında daha modern alım-satım gerçekleşeceğini ve fiyatlarda düşüş görüleceğini söyledi.
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