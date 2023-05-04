TOKİ Başkanı NTV'de: "Yarısı Bizden" kampanyasında başvuru sayısı 500 bine yaklaştı
Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarla ilgili "Yarısi Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvurularda son durumu açıkladı. NTV'ye konuşan Bulut, 495 bin 290 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını söyledi. Bulut, kampanyaya başvuruların 31 Mayıs'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti. İstanbul'da başvuruların yoğun olduğu ilçeler ise Bahçelievler, Güngören ve Avcılar.