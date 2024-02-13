Turizmciler Milano'da buluştu | "Galataport dünyanın favorisi"
Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan "BİT Milano" bu yıl da sektör temsilcileri ve seyahatseverlere ev sahipliği yaptı. Fuarda 2024-2025 sezonunda kruvaziyer turizminde Türkiye'nin yükselişine dikkat çekildi. Artık sadece yaz sezonunda değil yıl boyunca kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapacak İstanbul Galataport'un, dünya çapında turizm şirketlerinin favorisi olduğuna vurgu yapıldı. (Haber: Şeyda Canepa - NTV Milano)