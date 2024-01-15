Antalyasporlu Jehezkel ifade verdi: Savaş yanlısı biri değilim
Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli 28 yaşındaki futbolcu Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı. Jehezkel, "Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim." dedi. DHA muhabiri Alparslan Çınar, ayrıntıları aktardı.
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