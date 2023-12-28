Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortalama 200 promil alkolle araç kullanırken kazaya neden olan Ferhat K'nin yargılaması devam ediyor.
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