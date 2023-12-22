Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak? İşte öne çıkan adaylar
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Dün gece sahasında Alanyaspor'a 3-1 yenilen Siyah beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı. Süper Lig'de sezonun ilk devresi sona ermeden 3 teknik direktörün görevine son veren Beşiktaş'taki gelişmeleri, NTV Spor Servisi'nden Övünç Özdem değerlendirdi.
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