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Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak? İşte öne çıkan adaylar

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Dün gece sahasında Alanyaspor'a 3-1 yenilen Siyah beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı. Süper Lig'de sezonun ilk devresi sona ermeden 3 teknik direktörün görevine son veren Beşiktaş'taki gelişmeleri, NTV Spor Servisi'nden Övünç Özdem değerlendirdi.

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