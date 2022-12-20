Dünya Şampiyonu Arjantin evine döndü

36 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Futbol Takımı ülkesine döndü. Uçaktan ilk inen isimlerden biri, elinde Dünya Kupası’yla kaptan Lionel Messi oldu. Apronda bekleyen takım otobüsüne binen Milli Takım burada kısa bir kutlama yaptı ve gazetecilere poz verdi. Ardından uzun bir konvoy eşliğinde havalimanından ayrılan takım otobüsü, Başkent Buenos Aires sokaklarında binlerce Arjantinli tarafından karşılandı. İşte Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı evine getirdiği o anlar...