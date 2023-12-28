Fatih Terim ilk antrenmana çıktı
Kariyerini Yunanistan'da sürdürecek olan teknik direktör Fatih Terim Atina'ya gitti. Panathinaikos'un başına geçen tecrübeli teknik adamın ilk mesajı da şampiyonlukla ilgili oldu. Terim, dün akşam yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Görüntüler kulübün internet sitesinden paylaşıldı. 10 dakikalık tanışma toplantısının ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yapıldı.
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