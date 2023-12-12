Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmasının ardından maçtan sonra saha içinde giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumrukla saldırdığı Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu konuya ilişkin ayrıntıları aktardı. Örsoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından hakemlerin de hastaneye geldiklerini ve toplantı halinde olduklarını açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Saldırı
- Tedavi
- Türkiye
- Ankaragücü
- Hastane
- Hakem