Yelkende Türkiye rekoru: Fenerbahçe Doğuş Yelken ekibi 10 gün 2 saatte dört denizi aştı
"Cesaretimiz Doğuştan" diyerek Artvin Hopa'dan yola çıkan ve 10 gün 2 saat 47 dakikada Türkiye kıyılarını aşan Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularının rekoru tescillendi. NTV'ye konuşan maceraperest sporcular, duygularını ve yaşadıkları tehlikeleri anlattı. Sporcular Türkiye kıyıları rekoruyla, olimpik dalda sporcu yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
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