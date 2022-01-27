Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

"Son rapordan bugüne dek varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.

Aşı sayesinde küresel iktisadi faaliyet üstündeki riskler sınırlandı.



Dünya genelinde enflasyon hız kazandı.



Enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz.



Dünyada merkez bankaları, enflasyon eğiliminin öngörülenden daha kalıcı olduğunun görüldügünü vurguluyor.

Doğalgaz fiyatları 2020 düzeylerine göre oldukça yüksek seyrediyor.

Anketler şirketlerin yatırım harcamalarının artacağını gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz.

Fiyat etkileri dışlandığında ihracat artış eğilimini korudu, ithalat yatay seyretti.

Cari işlemler dengesi 2022'de fazla verecek.

'LİRALAŞMA STRATEJİSİ' VURGUSU



Firma ve konut kredileri ivmelenirken, ihtiyaç kredileri yatay seyretti.

Kura endeksli fiyatlama davranışı enflasyonu yükselten en önemli etken oldu.

TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürütüyoruz.

Gıda enflasyon tahminimizi yüzde 24,2 olarak güncelledik.

'Liralaşma stratejisi' TCMB'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından birisi.

2022 sonu için enflasyon tahmini yüzde 23,2 oldu. 2023 yılsonu enflasyon tahmini de yüzde 8,2 oldu."

"TCMB 20 ARALIK'TA TEK KURUŞ SATMAMIŞTIR"



"20 Aralık'ta TCMB tek kuruş satmamıştır. Bireysel ve kurumsallar 20 Aralık'ta 2,25 milyar dolar sattı. Bilançoda rezervlerin düşmesine yönelik yorumlar yanlıştır.

Rezervlerdeki düşüşte BOTAŞ'a yapılan döviz satışı etkili oldu. Rezervlerimizin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. BAE ile swap anlaşması yaptık. 1-2 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Cari dengenin sağlanması ile uzun dönemde fiyat istikrarının sağlanacağına inanıyoruz.

Liralaşma stratejimizin enflasyonu düşürmede önemli katkısı olacaktır.



Dezenflasyon sürecini hızlı bir şekilde başlatacağız.

Bankalar da faiz (kredi faizleri) konusunda gerekli adımları atacaktır.

Kur korumalı mevduat tutarı bugün itibariyle 209 milyar TL oldu.

Faizler aşağı doğru geliyor, gelmeye de devam edecek.

Merkez Bankası tüm kararlarını veri odaklı almaktadır."

TCMB tarafından, bir önceki raporda bu yıl sonu için yüzde 11,8, 2023 sonu için yüzde 7 'lik bir tahmin ortaya konmuştu.

