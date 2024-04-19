Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman?

Survivor All Star'da finale doğru adım adım gidilirken, birleşme partisinin tarihi de netleşmişti. Seyircinin heyecanla beklediği birleşme partisinden ilk kareler geldi.Survivor 2024'ün birleşme partisinden ilk görüntüleri Demet Akalın paylaştı. Peki, Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman?

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman? - 1

Survivor 2024 birleşme partisi için geri sayım sürerken geceye dair ilk görüntüler geldi. Görüntüleri geceye konuk olan Demet Akalın paylaştı. Akalın'a gecede Okan Kurt da eşlik etti.

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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman? - 2

Survivor'da sahne alan Demet Akalın, yarışmacılardan Yasin, Merve, Aleyna ve Nagihan'la fotoğraf paylaştı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman? - 3

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor All Star'da birleşme partisinin tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı, tarih olarak da 21 Nisan işaret edilmişti.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman? - 4

Acun lıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını belirterek;"Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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