Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman?

Acun lıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını belirterek;"Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.