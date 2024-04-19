Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman?
Survivor All Star'da finale doğru adım adım gidilirken, birleşme partisinin tarihi de netleşmişti. Seyircinin heyecanla beklediği birleşme partisinden ilk kareler geldi.Survivor 2024'ün birleşme partisinden ilk görüntüleri Demet Akalın paylaştı. Peki, Survivor 2024 birleşme partisi ne zaman?
Survivor 2024 birleşme partisi için geri sayım sürerken geceye dair ilk görüntüler geldi. Görüntüleri geceye konuk olan Demet Akalın paylaştı. Akalın'a gecede Okan Kurt da eşlik etti.