Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı (PİY) nedir? Balon çocuk hastalığının ayrıntıları

Balon çocuk hastalığı, Adım Farah dizisiyle gündeme geldi. Dizi, PİY hastalığına sahip Kerimşah adında çok akıllı bir oğlu olduktan sonra hayattaki tek amacı oğlu için yaşamak olan Farah ve karanlık işlere bulaşan Tahir'in yolunun kesişme hikayesini anlatıyor. Dizide en çok merak edilen detaylardan biri de balon çocuk hastalığı olarak da bilinen PİY hastalığı oldu. İşte balon çocuk hastalığıyla ilgili bilinenler...