Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı (PİY) nedir? Balon çocuk hastalığının ayrıntıları

Balon çocuk hastalığı, Adım Farah dizisiyle gündeme geldi. Dizi, PİY hastalığına sahip Kerimşah adında çok akıllı bir oğlu olduktan sonra hayattaki tek amacı oğlu için yaşamak olan Farah ve karanlık işlere bulaşan Tahir'in yolunun kesişme hikayesini anlatıyor. Dizide en çok merak edilen detaylardan biri de balon çocuk hastalığı olarak da bilinen PİY hastalığı oldu. İşte balon çocuk hastalığıyla ilgili bilinenler...
Balon çocuk hastalığı, doğuştan ciddi bağışıklık yetersizliği (ağır kombine immün yetmezlik) olan çocuklar için kullanılan bir terimdir. Avrupa ve Amerika’da yapılan çalışmalarda bu çocukların yarısında akraba evliliği sebepken, diğer yarısında akraba evliliği rol oynamaz. Oysa Türkiye’de bu hastalığın görüldüğü ailelerde akraba evliliği oranı yüzde 86. Yani akraba evliliğinin rol oynamadığı olgulara, ülkemizde sadece yüzde 16 oranında rastlanıyor.
Balon çocuk hastalığı bugüne kadar 350’ den fazla hastalık tanımlanmıştır. Nadir hastalıklar grubu içinde yer almasına rağmen ülkemizde akraba evliliğinin yüksek oranda olması nedeniyle hastalık daha fazla oranda görüldüğü tahmin edilmektedir.
Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar
Tekrarlayan zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonları
Vücutta iyileşmeyen yaralar
Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu
Lenf bezi veya dalak büyümesi
Tekrarlayan ateş
Dişlerin erken kaybı, tekrarlayan diş eti iltihabı
Deri ve genital bölgede yerleşik çok sayıda yaygın siğil varlığı
Ailede primer immün yetmezlik hastalığı öyküsü