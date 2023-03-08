Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı (PİY) nedir? Balon çocuk hastalığının ayrıntıları

Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı merak konusu oldu. Kerimşah, halk arasında balon çocuk hastalığı olarak bilinen PİY (Primer İmmun Yetmezliği) ile mücadele ediyor. "Primer İmmun Yetmezliği" ile dünyaya gelen bebeklerde görülen "balon hastalığı", doğuştan ciddi bağışıklık yetersizliği (ağır kombine immün yetmezlik) olan çocuklar için kullanılan bir terimdir.

Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı (PİY) nedir? Balon çocuk hastalığının ayrıntıları - 1

Balon çocuk hastalığı, Adım Farah dizisiyle gündeme geldi. Dizi, PİY hastalığına sahip Kerimşah adında çok akıllı bir oğlu olduktan sonra hayattaki tek amacı oğlu için yaşamak olan Farah ve karanlık işlere bulaşan Tahir'in yolunun kesişme hikayesini anlatıyor. Dizide en çok  merak edilen detaylardan biri de balon çocuk hastalığı olarak da bilinen PİY hastalığı oldu. İşte balon çocuk hastalığıyla ilgili bilinenler...

Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı (PİY) nedir? Balon çocuk hastalığının ayrıntıları - 2

Balon çocuk hastalığı, doğuştan ciddi bağışıklık yetersizliği (ağır kombine immün yetmezlik) olan çocuklar için kullanılan bir terimdir. Avrupa ve Amerika’da yapılan çalışmalarda bu çocukların yarısında akraba evliliği sebepken, diğer yarısında akraba evliliği rol oynamaz. Oysa Türkiye’de bu hastalığın görüldüğü ailelerde akraba evliliği oranı yüzde 86. Yani akraba evliliğinin rol oynamadığı olgulara, ülkemizde sadece yüzde 16 oranında rastlanıyor. 

Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı (PİY) nedir? Balon çocuk hastalığının ayrıntıları - 3

Balon çocuk hastalığı bugüne kadar 350’ den fazla hastalık tanımlanmıştır. Nadir hastalıklar grubu içinde yer almasına rağmen ülkemizde akraba evliliğinin yüksek oranda olması nedeniyle hastalık daha fazla oranda görüldüğü tahmin edilmektedir.

Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı (PİY) nedir? Balon çocuk hastalığının ayrıntıları - 4

PİY BELİRTİLERİ

Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar

Tekrarlayan zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonları

Vücutta iyileşmeyen yaralar

Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu

Lenf bezi veya dalak büyümesi

Tekrarlayan ateş

Dişlerin erken kaybı, tekrarlayan diş eti iltihabı

Deri ve genital bölgede yerleşik çok sayıda yaygın siğil varlığı

Ailede primer immün yetmezlik hastalığı öyküsü

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