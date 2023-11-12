Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu setten birçok kare paylaştı. Instagram hesabında 8,6 milyon takipçisi olan yıldız, Mert Ramazan Demir'den Binnur Kaya'ya birçok rol arkadaşıyla pozlarını paylaştı.
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kariyerinde birçok başarılı işe imza atan Saraçoğlu, takipçilerini yeni paylaşımıyla adeta Yalı Çapkını setine götürdü.