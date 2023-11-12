Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu setten birçok kare paylaştı. Instagram hesabında 8,6 milyon takipçisi olan yıldız, Mert Ramazan Demir'den Binnur Kaya'ya birçok rol arkadaşıyla pozlarını paylaştı.

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 1

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kariyerinde birçok başarılı işe imza atan Saraçoğlu, takipçilerini yeni paylaşımıyla adeta Yalı Çapkını setine götürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 2

Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Saraçoğlu, dizinin setinden birçok kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 3

"Tüm dünyadaki YÇ hayranlarına çok sevgiler" notuyla birçok kare yayınlayan yıldızın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

İşte o kareler...

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 4

Saraçoğlu ile dizinin yönetmeni Burcu Alptekin

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 5

Dizide kız kardeşleri canlandıran Beril Pozam ile Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 6

Mert Ramazan Demir

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 7

Saraçoğlu, Binnur Kaya ve Gözde Kansu

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 8

Büşra Alnıtemiz ile Buçe Buse Kahraman

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 9

Diren Polatoğulları, Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 10

Saraçoğlu ve Öznur Serçeler

Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 11
Afra Saraçoğlu paylaştı: Yalı Çapkını setinden özel kareler - 12

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 10 Kasım Cuma akşamı 45. bölümüyle ekranlara geldi. Pelin'in dayısının Ferit ile tanıştığı bölüme, Seyran'ın oyuna gelmemesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını yeni bölümde yaşananlar...

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