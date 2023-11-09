Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? (Bir Derdim Var dizisinin konusu ve kadrosu)

Yapımını Ayna Yapım’ın üstlendiği yeni dizisi Bir Derdim Var 9 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Birce Akalay ve Mert Fırat’ı başrollerinde buluşturan dizinin kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyor. Peki, Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bir Derdim Var dizisinin konusu ve kadrosusuna ilişkin ayrıntılar...

Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? (Bir Derdim Var dizisinin konusu ve kadrosu) - 1

Bir Derdim Var dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hikayesi ile ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını konu alacak olan dizinin ergen psikiyatri servisi ekibini oluşturan güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? (Bir Derdim Var dizisinin konusu ve kadrosu) - 2

BİR DERDİM VAR DİZİSİ KADROSU

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan, İtalyan yapımı "Oltre La Soglia" (On The Brink) uyarlaması olan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? (Bir Derdim Var dizisinin konusu ve kadrosu) - 3

ERGENLİKTEKİ GENÇLERİN HASSAS DÜNYASINI ANLATIYOR

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak "Bir Derdim Var"ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor.

Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? (Bir Derdim Var dizisinin konusu ve kadrosu) - 4

Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu dizinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

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