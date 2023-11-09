Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? (Bir Derdim Var dizisinin konusu ve kadrosu)
Yapımını Ayna Yapım’ın üstlendiği yeni dizisi Bir Derdim Var 9 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Birce Akalay ve Mert Fırat’ı başrollerinde buluşturan dizinin kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyor. Peki, Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bir Derdim Var dizisinin konusu ve kadrosusuna ilişkin ayrıntılar...
Bir Derdim Var dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hikayesi ile ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını konu alacak olan dizinin ergen psikiyatri servisi ekibini oluşturan güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.