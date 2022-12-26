Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer ve Peri'nin tehlikeli oyunu...

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin dördüncü bölümünün konusu şöyle:

Ayvalık’ta birlikte geçirdikleri günün sonunda Peri ve Tamer ‘in zoraki birliktelikleri başka bir boyuta taşınır. Suçluluk duygusuyla kıvranan Tamer, her türlü cezaya razı olarak özgürlüğünü kaybetme pahasına Peri’yi serbest bırakmaya karar verir.

Yol boyunca kendisini işlediği suçun bedelini ödemeye hazırlayan Tamer, Peri’deki değişimin farkına varır. Son günlerde yaşadığı acıların ve korkunun etkisiyle sarsılan Peri’nin hayatına kaldığı yerden başlamaya cesareti yoktur.

Ailesinde herkes Tamer’in kazandığı paradan payını alma derdinde, talihsizlikleri fırsata dönüştürme peşindedir. İstanbul’a dönüş yolunda birbirlerini daha iyi tanıma fırsat bulan Peri ve Tamer, ayrılık gelip çattığında kendilerini daha da tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar.