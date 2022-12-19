Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin dördüncü bölümünün konusu ise şöyle:

Peri’nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına erişen Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak ister.