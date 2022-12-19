Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.
Çöp Adam dizisi 4. yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Star’da ekrana gelecek.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin dördüncü bölümünün konusu ise şöyle:
Peri’nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına erişen Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak ister.
Mahzende daldığı uykudan Ayvalık’ta uyanan Peri şaşkındır. Tamer’in aniden ortadan kaybolmasıyla çılgına dönen Berrin yalıyı birbirine katar. Üstelik Tamer’in dikkatinden kaçan küçük delil, ihanetin belgesi gibidir.
Ablası Ahu’nun eşinden boşanmaya karar verip yalıya yerleşmek üzere gelmesiyle Berrin’i daha sıkıntılı günlerin beklediğini açıktır. Yavuz’un samimiyetine güvenen Meryem gizli buluşmalarının bir tanığı olduğundan habersizdir.
Tamer ve Peri Ayvalıkta geçirdikleri zaman içinde hem birbirlerini keşfeder hem de cesaretlerini sınarlar. Ancak bu kez birlikte oynamaya karar verdikleri oyunun kazananı ve kaybedeni olmayacaktır.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.