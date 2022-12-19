Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Star Tv dizisi Çöp Adam, 4. bölümüyle 21 Aralık Çarşamba günü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklara dair ilk ipuçları geldi. İşte Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor - 2

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.

Çöp Adam dizisi 4. yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Star’da ekrana gelecek. 

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor - 3

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin dördüncü bölümünün konusu ise şöyle:

Peri’nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına erişen Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak ister.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor - 4

Mahzende daldığı uykudan Ayvalık’ta uyanan Peri  şaşkındır. Tamer’in aniden ortadan kaybolmasıyla çılgına dönen Berrin yalıyı birbirine katar.  Üstelik Tamer’in dikkatinden kaçan küçük  delil,  ihanetin belgesi gibidir.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor - 5

Ablası Ahu’nun eşinden boşanmaya karar verip yalıya yerleşmek üzere gelmesiyle Berrin’i  daha sıkıntılı günlerin beklediğini  açıktır.  Yavuz’un  samimiyetine güvenen Meryem gizli buluşmalarının  bir tanığı olduğundan habersizdir.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor - 6

Tamer ve Peri Ayvalıkta geçirdikleri zaman içinde hem birbirlerini keşfeder hem de cesaretlerini sınarlar. Ancak bu kez birlikte oynamaya karar verdikleri oyunun   kazananı  ve kaybedeni olmayacaktır.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor - 7

OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Peri mahzenden çıkıyor - 8

ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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