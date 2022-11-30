Çöp Adam'da Peri'ye büyük şok! 'Tamer küçükken yaşadığını yaşatacak'

"PERİ ARTIK YALNIZ BAŞINA"

Tamer ve Meryem'in zor geçen çocukluğu ile Peri'nin uğradığı ihanet gündem olurken; Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın performansına övgüler yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



"Tamer küçükken yaşadığını yaşatacak. Sonunda Peri bir şekilde onu tutsak eden adama aşık olacak. Tam olarak Stockholm sendromu"

"Adam yer altında kendine ayrı bir dünya kurmuş resmen. Paralel evrene geçti"

"Elçin Sangu'nun performansı harikaydı, mimikleri falan bize tam geçirdiğini düşünüyorum"

"Tamer tanımadığı kızı aldı mahzene kapattı şoktayım"

"En yakınlarının ihanetine uğrayan karakteri Peri'ye korkunç sürpriz"

"Ah Peri’m artık yalnız başına. Tamer onu kaçırdığında arkasından onu arayacak bir kişi bile yok"

"Peri, Tamer için bir kurban mı yoksa geçmişten kaçtığı bir yol mu?"

"Tanımadığı birini mahzene kendisi dahi bilmediği bir sebeple kaçırıp hapsetmek beynimde binlerce soruyu ortaya çıkarıyor"

"Tamer küçükken ailesinden ne görüp yaşadıysa hepsini Peri'ye yaşatacak"

"Engin Altan Düzyatan'ı da Elçin Sangu'yu da çok özlemişiz, harika görünüyorlar"

"Her çatının altında farklı bir hikaye, çoğu acı, bu ve benzeri ne acılar yaşanıyor kim bilir?"

"Bence Tamer, Peri'ye hayatta kalması için yardım edecek"

"Engin Altan da Elçin Sangu da döktürdü resmen"

"Tamer, Peri'yi ne kadar tutacak orada, neler yaşanacak? "