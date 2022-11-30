Çöp Adam'da Peri'ye büyük şok! 'Tamer küçükken yaşadığını yaşatacak'

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan ‘Çöp Adam’ dizisi, 30 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan (Tamer) ve Elçin Sangu'nun (Peri) paylaştığı; kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümüne Tamer'in çocukluk travmaları ve Peri'nin başına gelenler damga vurdu.
Carl Gustav Jung'un “Siz bilinçaltınızı bilince dönüştürene kadar, o sizin hayatınızı yönlendirecek ve siz ona ‘kader’ diyeceksiniz" sözüyle başlayan Çöp Adam dizisinin ilk bölümünde; İstiklal Caddesi'ne giden Tamer, menndil satan bir çocuğu görünce kendi küçüklüğünü hatırladı. Eve ekmek ve peynir götürmek için gösterdiği çaba sonrası kardeşiyle babasının kahvaltı etmesini bekledi. Ardından babasının tabağında kalanları yiyen ikiliden Meryem'i annesi Aysel sobayı devirmesin diye zincirledi. Aysel'in ekmeğin kalanını saklamasını da hatırlayan Tamer Yılmaz, ardından basın toplantısına katıldı.
Basın toplantısında yaptığı oyun sayesinde Amerikalı bir şirket ile ortalık anlaşması imzaladığı duyurulan Tamer'i televizyonda gören annesi-babası, eşi, kardeşi ve kızı şoke oldu. Başarısının sırrından bahseden Tamer, gençlere "Çok çalışsınlar, oyunu kuralına göre oynasınlar" tavsiyesini verdi.
Toplantı sonrası yakın dostu Seko ile laflayan Tamer Yılmaz, eve yürüyeceğini söyledikten sonra "Birlikte başardık Seko, her zaman yanımdaydın" dedi. Tamer'in bu durumdan kendilerie bahsetmemesine bozulan Aysel ve Bülent Yılmaz çifti, Seko'nun gelip kendilerini götürmesiyle oğullarının yeni aldığı eve geçtiler.
Bu sırada eve giden Tamer, eşi Berrin ve kardeşi Meryem'in heyecanı karşısında soğukkanlı duruşuyla onları şaşırttı. Seko'nun nakliyecilerle kapıya gelmesiyle yalıya taşınacaklarını ve artık hep birlikte yaşayacaklarını söyledi. Bu duruma bozulan Berrin, eşine sitem etti.
Gece çocukluğuna dair anıların olduğu kutuyu açan ve 'Şeker Portakalı' kitabını eline alan Tamer, onu eve götürdüğü günü hatırladı. Tamer eve gittiğinde bileğinde zincir olan Meryem'in dolabın üstündeki ekmeğe uzanmasıyla yangın çıktı. Evleri yandığı için üzülen Aysel, eşi Bülent'in isteğiyle çocukları yetimhaneye bıraktı.
Tüm bu anılar sonrasında yetimhanedeki oyuncak telefonu Meryem'e götüren Tamer, onunla dertleşirken kardeşi annesi ve babasıyla asıl birlikte yaşacaklarını sordu. Bileğindeki yaraya bakan Meryem, "İnsan sobayı devirmesin diye çocuğunu bacağından zincirler mi? Yine de devirdim sobayı. Yanan ev değildi ki bizdik. Daha iyi olalım diye yolladıklarını söylediler. Çok güzel bahane, başından atmak için. Ben her gün annemi bekledim. Ama annem hiç gelmedi ağabey. Sen olmasan ben belki de ölürdüm. Hep yanımdaydın, iyi ki de yanımdasın ağabeyim" dedi.
Gece Seko ile dertleşen Tamer, annesi ve babasıyla birlikte yaşama fikriyle alakalı olarak "Geçmişi düşündükçe onlara olan öfkem büyüyor. Oları öldüresim geliyor. Öfkem her gün büyüyor. Sadece suçlu hissetmemek için onlarla ilgileniyorum. Sana dedim ya 'Ben bu insanları ya öldüreceğim ya da en iyi şekilde yaşatacağım.' Sırf kendim için değil Meryem için de yapıyorum bunu. Bizim o kadar çok acımız var ki. Onlarla yüzleşmemiz gerek. Zor olacak biliyorum. Umarım doğru yapıyorumdur" dedi.
Aynı anlarda Peri de çalıştığı bankada mesaiye kalacağını hem eşi Sarper'e hem de kardeşi Naz'a haber verdi. Kardeşinin hastalığı sesebyle onu yalnız bırakmayan ve üzerine titreyen Peri, mesai sonrası eve gittiğinde kardeşiyle eşini küvette çırılçıplak ölmüş halde buldu. Peri'ye ihanet eden Naz ve Sarper'in çalışan saç kurutma makinesinin küvete düşmesiyle öldüğü anlaşıldı.
Ertesi gün eşi yalıya giden Tamer, Berrin, Meryem ve Damla'yı Aysel ve Bülent karşıladı. İkili çocukların kendilerine bekledikleri ilgiyi göstermemelerine üzülürken, Tamer kendisi için hazırlattığı çalışma odasına gitti. Odanın duvarındaki resim dikkatini çeken Tamer, yalıdaki gizli bölmeyi keşfetti. Buna çok sevinen Tamer, Seko'yu da çağırıp ona mahzeni gösterdi.
Kardeşi ve kocasının ihanetiyle sarsılan Peri, geçirdiği sinir krizi sonrası hazırlandı. Aynaya elindeki rujla "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Çünkü onlar da öldüler" yazıp tüm mal varlığını Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne bıraktığına dair bir mektup bıraktı. Beyaz bir elbise giyen Peri, "Korkmayın hesap sormaya gelmiyorum. Orada sizin yüzünüzü de göresim yok zaten" diyerek evden çıktı.
Aynı anlarda yalıda ailesiyle ilk akşam yemeği için sofraya oturan Tamer, kızının "Tıp mı oynuyoruz baba, neden kimse konuşmuyor?" demesine güldü. Annesi Aysel'in "Biz uzun süredir konuşmuyoruz Damla, neredeyse birbirimizin sesini unuttuk" sözlerine sinirlenerek çıktı. İstiklal Caddesi'ne giden Tamer, yolda gördüğü Peri'yi takip etti.
İstiklal'de elinde içki şişesiyle gezen Peri, bir yerde kusarken; onun arkasından giden Tamer; Peri'yi bayıltarak yalıya götürdü. Onu kimse görmeden mahzene indiren Tamer, Peri uyanıp kendisine vurmaya çalışırken onu tuttu. Tamer Yılmaz'ın bileğindeki çöp adam dövmesi ise dikkat çekti.
Tamer ve Meryem'in zor geçen çocukluğu ile Peri'nin uğradığı ihanet gündem olurken; Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın performansına övgüler yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Tamer küçükken yaşadığını yaşatacak. Sonunda Peri bir şekilde onu tutsak eden adama aşık olacak. Tam olarak Stockholm sendromu"
"Adam yer altında kendine ayrı bir dünya kurmuş resmen. Paralel evrene geçti"
"Elçin Sangu'nun performansı harikaydı, mimikleri falan bize tam geçirdiğini düşünüyorum"
"Tamer tanımadığı kızı aldı mahzene kapattı şoktayım"
"En yakınlarının ihanetine uğrayan karakteri Peri'ye korkunç sürpriz"
"Ah Peri’m artık yalnız başına. Tamer onu kaçırdığında arkasından onu arayacak bir kişi bile yok"
"Peri, Tamer için bir kurban mı yoksa geçmişten kaçtığı bir yol mu?"
"Tanımadığı birini mahzene kendisi dahi bilmediği bir sebeple kaçırıp hapsetmek beynimde binlerce soruyu ortaya çıkarıyor"
"Tamer küçükken ailesinden ne görüp yaşadıysa hepsini Peri'ye yaşatacak"
"Engin Altan Düzyatan'ı da Elçin Sangu'yu da çok özlemişiz, harika görünüyorlar"
"Her çatının altında farklı bir hikaye, çoğu acı, bu ve benzeri ne acılar yaşanıyor kim bilir?"
"Bence Tamer, Peri'ye hayatta kalması için yardım edecek"
"Engin Altan da Elçin Sangu da döktürdü resmen"
"Tamer, Peri'yi ne kadar tutacak orada, neler yaşanacak? "